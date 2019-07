Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya 'nın Tampera kentinde gerçekleştirilen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları yaptığı paylaşım ile tebrik etti. Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Down Sendromlular Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma branşında Avrupa Şampiyonu olan ve toplamda 4 madalya alan Milli Sporcu Münevvere Yılmaz, Türk bayrağını yine dalgalandırdı. Gülle atmada Avrupa Şampiyonu, 1500 metre koşuda Avrupa 2.'si, cirit atmada Avrupa 2.'si, 800 metre koşuda Avrupa 3.'sü olup altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak başarılarını bir kez daha perçinleyen Özel ve Milli Sporcu Münevvere Yılmaz'a sosyal medyadan tebrik mesajları ve paylaşımları yağdı. Münevvere Yılmaz'ın da yer aldığı atletizm ve masa tenisi milli takım sporcularını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi twitter hesabından fotoğrafını paylaşarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı o tweette "Finlandiya'da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonasında 7 altın 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor" ifadelerine yer verildi.(Mevlüt Tınas/İHA)