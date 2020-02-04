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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanserle mücadeleye dikkat çekerek, bu konuda ilgili kurumların tüm imkanları ile vatandaşların yanında olacağını belirtti.

04.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:50Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanserle mücadeleye dikkat çekerek, bu konuda ilgili kurumların tüm imkanları ile vatandaşların yanında olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle, kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
(İHA)

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Kaynak: İHA

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