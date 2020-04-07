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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Sağlık Günü' tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ve vatandaşların 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.

07.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Sağlık Günü' tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ve vatandaşların 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de koronavirüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Günü, Politika
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