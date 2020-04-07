Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Sağlık Günü' tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ve vatandaşların 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.

07.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Sağlık Günü' tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ve vatandaşların 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de koronavirüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Günü, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Sağlık Günü' tebriği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:25: Berat Kandili'nde camiler korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı - Haber 22:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı - Haber 22:24: TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber 22:22: ZEYTİNBURNU'NDA KİMLİK KONTROLÜNDE 2 CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI - Haber 22:22: Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandı - Haber 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 21:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı - Haber 20:39: Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi - Haber 20:34: Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı - Haber 20:25: Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk - Haber 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası - Haber