Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Tiyatro Günü' Mesajı

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '27 Mart Du¨nya Tiyatro Gu¨nu¨' nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ku¨ltu¨r ve sanat alanındaki zenginliklerimizin yas¸atılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kaliteli ve sec¸kin eserlerle Tu¨rkiye'yi bu alanda daha ileriye tas¸ıyacak adımların atılması hususunda c¸alıs¸malarımızı su¨rdu¨recegˆiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, '27 Mart Du¨nya Tiyatro Gu¨nu¨' nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, tiyatronun, tarihin en eski sanat dallarından biri olduğunu, kendine o¨zgu¨ arac¸ları ve anlatım yollarıyla, yu¨zyıllardır toplumların ku¨ltu¨rel gelis¸imlerinde o¨nemli rol oynadığını bildirdi. Tiyatronun her zaman genis¸ bir seyirci kitlesine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Sevgiye, saygıya, iyiye ve dogˆruya yo¨nlendiren, evrensel degˆerleri temel alan bir sanat anlayıs¸ı, c¸ocuklarımız ve genc¸lerimiz bas¸ta olmak u¨zere tu¨m toplum ic¸in etkili bir egˆitim aracıdır. Gu¨nu¨mu¨zde sanat ve sanatc¸ıya verilen degˆer, toplumların sanata bakıs¸ı ve ortaya koydugˆu eserler, u¨lkelerin gelis¸mis¸lik du¨zeyini belirleyen o¨nemli unsurlardandır. Bunun bilinciyle, ku¨ltu¨r ve sanat alanındaki zenginliklerimizin yas¸atılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kaliteli ve sec¸kin eserlerle Tu¨rkiye'yi bu alanda daha ileriye tas¸ıyacak adımların atılması hususunda c¸alıs¸malarımızı su¨rdu¨recegˆiz. Degˆerli tiyatro sanatc¸ılarımızın, tiyatro c¸alıs¸anlarının ve sanatseverlerin Du¨nya Tiyatro Gu¨nu¨'nu¨ kutluyor, tu¨m vatandas¸larımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."Haber: ANKARA, -