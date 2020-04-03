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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a özel selam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dadaşlara selamını Başkan Mehmet Sekmen'le iletti.

03.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a özel selam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dadaşlara selamını Başkan Mehmet Sekmen'le iletti. Erdoğan, her halin geçici olduğuna vurgu yaparak, "Bu günler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptığımız hizmetler, milletimize verdiğimiz destekler konuşulacaktır" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla gerçekleştirdiği belediye başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Korona virüs salgınıyla mücadele noktasında Erzurum'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Sekmen, söz konusu sürecin çok titiz bir biçimde yönetildiğinin altını çizerek, "Şehrimizin merkez ve diğer tüm ilçelerinde salgınla çok yönlü bir mücadele yürütüyoruz" dedi.

Başkan sekmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzurum brifingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erzurum'da son 20 gün içerisinde yoğun bir dezenfeksiyon çalışması yürütüldüğü bilgisini veren Başkan Mehmet Sekmen, gerek kamu, gerek ticari ve gerekse sosyal tüm ortak kullanım alanlarının ilaçlandığını belirterek, bu çalışma kapsamında bugüne kadar toplamda 2 milyon metrekarelik alanı dezenfekte ettiklerini bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da Covıd-19 salgınına karşı tam bir seferberlik halinin bulunduğuna dikkati çekerek, süreçte 65 yaş üstü vatandaşlarla ihtiyaç sahibi ailelerin de göz ardı edilmediğini söylediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; "Yaşlı vatandaşlarımızın ikametlerine günde iki öğün sıcak yemek ulaştırıyor, tüm ihtiyaçlarını kurduğumuz özel ekiplerimiz aracılığıyla gideriyoruz. Günün 24 saati hizmet veren çağrı merkezimizle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını anında gideriyor, ilçe belediyelerimizle birlikte süreci koordineli bir biçimde yönetiyoruz" bilgisini verdi.

Dadaşlara hususi selamını iletti

COVID-19 salgınına karşı Erzurum'da alınan tedbirleri ve sergilenen mücadeleyi Başkan Sekmen'den tüm ayrıntılarıyla öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu doğrultuda emeği geçen herkese teşekkür etti. Hususi selamını Dadaşlara Başkan Sekmen'le ileten Erdoğan, konuşmasında her halin geçici olduğunun altını çizerek, "Benim Dadaş kardeşlerim bilsin ki; hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz bu hal de geçidir. Bu günler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptığımız hizmetler, milletimize verdiğimiz destekler ve bu büyük mücadelemiz konuşulacaktır" ifadesini kullandı.

"Bu günler mihnet değil, fırsattır"

Belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, şunları kaydetti: "Hayırla yad edilmek için bu günleri mihnet değil, fırsat bilip milletimizin gönül kapılarının bize sonuna kadar açılmasını sağlamalıyız. Milletimiz göz boyamaya çalışanlarla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. AK Parti olarak; bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. İnşallah bu salgın döneminde de uğratmayacağız." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a özel selam - Haberler

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