Haberler » Politika » Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan etnospor mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan, '4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.

03.10.2019 15:19Cumhurbaşkanı erdoğan'dan etnospor mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan, '4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, 'Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın' etiketini de paylaşımına ekledi.



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
20:53 - CHP Grup Başkanvekili Özel: "Biz milletin taleplerinin bu Mecliste karşılık bulacağı, halkın...
20:36 "Kültür ve sanatta olmamız gereken noktadan uzaktayız"
20:21 Trump'tan Çin'e 'Ukrayna Krizi' uyarısı
19:35 İçişleri Bakanı Soylu: "İdlib'te gelişebilecek hadiseler sebebiyle 3 milyon 750 bin kişinin göç...
19:33 İçişler Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün karşı karşıya kaldığımız göç meselesi bulunduğu coğrafya...
19:26 Nidalarıyla meşhur olan Avam Kamarası Başkanı Bercow'un sesi kısıldı
19:19 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos,...