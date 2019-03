Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'dan 29 Ekim İçin Özel İsteğini Canlı Yayında Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir TV kanalında Fazıl Say ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Ben kendisinden özellikle 29 Ekim için bir beste yapmasını istedim. O da bir beste yapacak." ifadelerini kullandı.

"O KONSERE GİDECEĞİM DEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine devam ederek, "Fazıl Bey'le de oradaki buluşmamız, o davet önemliydi. Ve çok şeyler de söylendi. Yıldırmaya yönelik filan, ben arkadaşlarıma dedim ki gideceğim. Hatta Lindsey'i orada misafir ettik. O da geldi, birlikte izledik. O da çok memnun oldu, Trump'a da anlatmış. Gayet güzel geçti." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL İSTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben kendisinden özellikle 29 Ekim için bir beste yapmasını istedim. O da bir beste yapacak. Ve onu da ayrıca bir iki parçasıyla destekleyerek bize 1 saatlik sunumu olacak. Çünkü bizim hakikaten salon muhteşem. Yani diyebilirim ki tam bir opera binası oldu. Eksikleri de olabilir ama ülkemizde bir benzeri daha yok. Fazıl Beyin orayı da beğeneceğine inanıyorum. Sanata çok değer verdik, vermeye devam edeceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti döneminde Fazıl Say'ın konserlerinin iptal edilmiş ve Say'a konserleri için salon dahi verilmemişti. Fazıl Say'ın annesinin vefat etmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyanist Say'ı arayarak taziyelerini iletmişti. Bu görüşme sonrasında Fazıl Say da o anı, "Cumhurbaşkanı'nın sesi çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti… Taziyelerini çok samimi, sıcak tonda, çok gerçek bir şekilde iletti." ifadeleriyle anlatmıştı. Bunun üzerine Fazıl Say, Erdoğan'ı konserine davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Fazıl Say'ın davetini olumlu karşılayarak konserine katılmıştı.