Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması: Allah Yaşatmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Başakşehir ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLURSA DEVRİMDİR"

Erdoğan, "Başakşehir bu sene eğer şampiyon olursa, Bursaspor gibi şampiyonluk yakalarsa bu da tabii bir devrimdir. İlla on binlerin, milyonların değil izlediği takımlar değil. Binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş." dedi.

"FENERBAHÇE BİR ŞEYLER YAPMAYA YELTENİYOR"

Fenerbahçeliliğiyle bilinen Erdoğan, "Milyon dolarlar harcanarak kurulan takımlar şampiyon olamıyor. Neyse Fenerbahçe son anlarda bir şeyler yapmaya yelteniyor. Ama küme düşmeyi Alllah yaşatmasın yani." ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR'İ BEN KURDUM"

Erdoğan sözlerini şu sözlerle noktaladı: "Ama ben rahatım biliyor musun? Niye rahatım? Başakşehir'i ben kurdum. Bir taraftan da Rize kurtardı işi, o da yükseliyor. Başakşehir'i kurduğum gibi, onun altına bir de proje takım var. O takım da benim mahalle takımı olarak 14-15 yaşında oynadığım takım. O da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor. Esenler Erokspor... Onlar da ikinci sırada."