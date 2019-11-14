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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesindeki detayları gazetecilerle paylaştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Adalet Bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz." dedi.

14.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:35

Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı kritik görüşmenin detaylarını gazetecilerle paylaştı. 15 Temmuz'da hain işgal girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Adalet Bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz." dedi.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yurda döndüğü ABD ziyaretini dönüş yolunda gazetecilerle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusunda, "5 senatöre ve kendisine bu konuyu izah ettim. Zaten basın toplantısında da bütün dünyanın gözü önünde söyledim. Ama şu an itibarıyla hala bizim beklediğimiz noktada değiller. Söylediklerinde elle tutulur bir şey yok. Biz şimdi yine bütün adli deliller ile dosyaları kendilerine verdik. Adalet bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNİ ANLATAN İNGİLİZCE KİTAPÇIKLAR

Ayrıca Erdoğan'ın ziyarete giderken çantasında Türkiye'nin terörle mücadele konusunda verdiği mücadeleyi anlatan İngilizce kitapçıklar götürdüğü öğrenildi. Kitapçıklarda sadece terör örgütü PKK/YPG ile değil, bir diğer terör örgütü DEAŞ'a FETÖ'ye karşı verilen mücadeleler de yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz

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