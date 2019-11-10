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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fidan dikme' çağrısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için halkın desteğini beklediklerini söyledi.

10.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:24Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fidan dikme' çağrısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için halkın desteğini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım'da, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi.



Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: DHA

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