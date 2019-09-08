Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Voleybol
Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları."
(İHA)