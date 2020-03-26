Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, 2 saat 15 dakika sürdü.

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.

"BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nin ardından konuşma yaptı.

Küresel finansal kriz döneminde olduğu gibi koronavirüs konusunda da bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur.İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum" dedi.

"BİRİKİMLER PAYLAŞILMALI"

Erdoğan, alınacak tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor. Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız. Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz" ifadelerini kullandı.