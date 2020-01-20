Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı erdoğan'dan galataport'a ziyaret - Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan galataport'a ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'yle ilgili incelemelerde bulundu.

20.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:51
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'yle ilgili incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde 'daki konutundan ayrılarak 'ndaki Galataport'a geldi. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden proje hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 buçuk saat süren ziyaretin ardından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katılmak üzere Arnavutköy İhsaniye'ye gitti.
Cumhurbaşkanı erdoğan'dan galataport'a ziyaret

Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu, Kısıklı, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:32  Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı
02:32  Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı
01:31  Adana hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı
01:28  Antalya meral akşener, antalya'da
01:18  Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
21.01.2020 02:39:45