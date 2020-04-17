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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.

17.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye telefonu
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gamze Pala'nın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade ederken, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.
Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını dile getiren Erdoğan, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını belirtti.
Erdoğan, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Gamze Pala, AK Parti, Güncel
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