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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci yazar Şenler için başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'e rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

28.08.2019 14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci yazar Şenler için başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'e rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.
Erdoğan, Şenler'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Paylaşımında, Şenler ile çekilmiş bir fotoğrafına da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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