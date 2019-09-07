Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Eskişehir İl Teşkilatı yemeğinde konuştu. Erdoğan, AB ülkelerinin destek sözüyle ilgili olarak, "Güvenli Bölge oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün" derken, "Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Bazı yerlerde hedeflerimizin gerisinde kalmışsak, birçok belediyeyi kaybetmişsek bunun sebebini millete değil yine kendimize faturasını keseceğiz. Demek bir yerde yanlışımız, eksiklerimiz var. Bunları gidermemiz lazım. Tüm teşkilatlarımız üyelere varana kadar tüm mensuplarımızla muhasebeyi bu şekilde yapmalıyız. Bizi daha büyük başarılara ulaştıracak olan milletimizle daha sıkı kucaklaşmamızdır.

Şimdi bize düşen son zamanlarda önümüze çıkan engeller nedeniyle yaşadığımız sıkıntıları süratle çözmektir. İstanbul başta olmak üzere çeşitli belediyelerde işten çıkartılanların feryatlarını duyuyoruz.

AK Partili belediyelerde işten çıkartmalar olsa gökkubbeyi bizim üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz en ufak ses seda yok. Bu ikiyüzlülüğü gösteriyor. Bizim belediyelerimizde böyle bir şey olmadı. Ama bunlar gelir gelmez işçileri çıkarmaya başladılar.

GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNDA AB'Yİ UYARDI

Şov yapmaktan başka bir şeye yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyesinden kalan boşluğu biz kapatacağız. Seçimi kazanamamak bizim sorumluluğumuzdur bunun sonuçlarının milletimize fatura edilmesine göz yumamayız

Türkiye'nin önünde güvenlikten ekonomiye acil mesafe katetmesi gereken kritik alanlar var. Enflasyon düşüyor, faizler iniyor, daha da düşecek.Perşembe para piyasası kurulu toplanıyor. İnanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz. Kur istikrarı sağlandı, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre büyüdük. İstihdam artıyor, ihracatımız rekorlar kırıyor. Güvenli Bölge oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün. Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız.