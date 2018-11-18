Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anlamlı Ziyaret

<p>Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/11/18/cumhurbaskani-erdogan-dan-hasta-ziyareti-11449872_o.jpg'></figure></div><h3>ERDOĞAN, BEYLÜKDÜZÜ'NE HASTA ZİYARETİNDE GİTTİ</h3><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 18.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beylikdüzü'ne geçti. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/11/18/cumhurbaskani-erdogan-dan-hasta-ziyareti-2-11449872_o.jpg'></figure></div><p>Erdoğan, Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastanede tedavi gören 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı ziyaret etti. Erdoğan Balcı'nın elini öperek geçmiş olsun dileklerinde bulundu..</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/11/18/cumhurbaskani-erdogan-dan-hasta-ziyareti-3-11449872_o.jpg'></figure></div>