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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanedeki depremzedelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alına depremzedeleri ziyaret etti.

25.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:46Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanedeki depremzedelere ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alına depremzedeleri ziyaret etti.
'da yaşanan deprem sonrası bugün kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne geçti. Hastanede tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletip ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra hastane depremzedelerde Azize Çelik'in, enkaz altında olduğu sırada telefonla konuşarak gündeme gelen UMKE personeli Emine Kuştepe ile de görüştü. Bir süre hastanede kalan Erdoğan, daha sonra ayrıldı.
(Murat Başal - Rıdvan Kılıç/İHA)

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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