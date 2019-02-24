Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da Ev Ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın davetini geri çevirmeyerek evine ziyarette bulundu.<br><br>İtfaiye Meydanı'ndaki mitingin ardından bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine davet etti.<br><br>Daveti kabul eden Erdoğan, vatandaşın evine giderek ev halkıyla sohbet etti ve Türk kahvesi içti.<br><br>Çocuklarla ve ailenin yaşlı üyelerinden biriyle yakından ilgilenen Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.