Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi hu¨r iradesiyle anavatanla kucaklas¸mayı tercih eden Hatay
, milli birligˆimizi, bu¨tu¨nlu¨gˆu¨mu¨zu¨ gu¨c¸lendirmis¸; barıs¸ ic¸inde yas¸ama, birlik ve beraberligˆimize sahip c¸ıkma kararlılıgˆımızın sembolu¨ olmus¸tur" dedi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 23 Temmuz Hatay'ın anavatana katılmasının 80'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Hatay'ın kaderini Türkiye ile birleştirmesinin siyasi ve diplomatik alanda Türkiye'nin saygınlığını ve etkinliğini artıran bir karar olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Kendi hu¨r iradesiyle anavatanla kucaklas¸mayı tercih eden Hatay, milli birligˆimizi, bu¨tu¨nlu¨gˆu¨mu¨zu¨ gu¨c¸lendirmis¸; barıs¸ ic¸inde yas¸ama, birlik ve beraberligˆimize sahip c¸ıkma kararlılıgˆımızın sembolu¨ olmus¸tur" dedi.
Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin barıs¸c¸ı ve akılcı politikaları sonucu elde ettigˆi en bu¨yu¨k kazanımlardan biri olduğunu ifade ederek, "Hatay, farklı dinlerin, farklı ku¨ltu¨rlerin ic¸ ic¸e, kardes¸c¸e ve hos¸go¨ru¨yle yas¸adıgˆı, Anadolu mozaigˆinin en o¨nde gelen merkezlerinden biridir. Bu du¨s¸u¨ncelerle Hatay'ın anavatana katılmasının yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutluyor, bas¸ta Gazi Mustafa Kemal ve do¨nemin Hatay Cumhurbas¸kanı Tayfur So¨kmen olmak u¨zere bu milli dava ugˆruna c¸aba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bu¨tu¨n vatandas¸larımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.