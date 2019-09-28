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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz akşam iki yıldır birlikte olduğu iş adamı Uğur Akkuş'la dünyaevine girdi. Şallı, düğüne davetli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını yayınlayarak teşekkür etti.

28.09.2019 14:22

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş Çırağan Sarayı'nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetliydi.

TEBRİK MESAJI GÖNDERDİ

Sade bir törenle dünya evine giren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un düğününe katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü çifte tebrik mesajı göndererek evliliklerini kutladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Şallı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerli tebrik telgrafı için teşekkür ederiz" notuyla minnettarlığını dile getirdi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz akşam hayatını iki yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkkuş'la birleştiren Şallı, sosyal medya hesabından soy ismini de değiştirerek "Akkuş" yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Ebru Şallı, Manken, Magazin, Güncel

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