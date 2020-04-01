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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur

AK Parti İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardım kampanyasıyla ilgili "Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.

01.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla AK Parti il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan yardım kampanyasına değinen Erdoğan, "Bu ülkenin her bir ferdine sahip çıkmakta kararlıyız. Burada toplanan meblağlar, çok küçük bir tutarı ifade eder. Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor" ifadelerini kullandı.

"AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞININ DUYMASI LAZIM"

Açıklamasının devamında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Erdoğan, "Biz bugün bir olmayacaksak, bugün dayanışma içinde olmayacaksak, siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış ana muhalefetmiş gibi bir yaklaşım içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız? Şu anda devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar, sağlık teşkilatlarımızla, içişleri teşkilatımızla, jandarmamızla, askerimizle atmış olduğumuz adımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Duymuyorsa milletimiz bunun cevabını verir" şeklinde konuştu.

İBB, İPTAL DAVASI AÇTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak üzere yardım kampanyası başlatmış, İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle belediyelerin yardım toplamasını durdurmuştu. İBB Hukuk Müşavirliği, genelge ile paraların toplandığı hesaplara haciz konulması kararı için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Etiketler: Ekrem İmamoğlu, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel

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Recep Tayyip Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur

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