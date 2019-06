Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

16 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayını ilgili konuşan Erdoğan, "Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıkları iyi bir şekilde yaptılar. Sadece İstanbul değil tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. Son bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Öncelikle görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Ve her iki taraf da burada gerek bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü belirlemede her iki görevli arkadaşlar müşterek çalışma yaparak ismi belirlediler ve bir de yayın platformu olarak buranın tamamıyla her yerden ari bir şekilde olacak olması oradan da tabii bütün kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayını yapma imkanını yakalayacak. Bu da şunu gösteriyor sadece Türkiye'de İstanbul bunu izlemeyecek, tüm Türkiye'nin bu müzakereyi,tartışmayı inşallah izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbullulara yaşayanlara hitap eden bir yer değil. O akşam burayı izleyenler Sivas'tan Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp, inanıyorum ki onunla bu müzakerenin, tartışmanın kendi aralarında onlar da müzakeresini yapacak. Kastamonular aynı şekilde Kastamonu hemşerisini arayacak. Öbür tarafta Tokatlı, Giresunlu, Trabzonlu hepsi birbirini arayıp değerlendirmesini yapacak. Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum. Bunun gerçekten son artık kırılma noktası olan Pazar günü o bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum."

"REJİM SALDIRILARI SÜRDÜRÜRSE SESSİZ KALMAYIZ"

İdlib'deki hareketliliklere ilgili konuşan Erdoğan, "İdlib'e bizim yaklaşımımız olmasaydı şu andaki durum çok daha farklı gelişirdi. Son olarak bir karara varıldı ve adeta silahların sustuğu bir an oldu. Ama ardından yine bazı arzu edilmeyen gelişmeler oldu. Sürecin üzerinde bütün ekiplerimiz duruyor. Gözlem kulelerimizden bölgeyi takibe aldık. Yaralılarımız oldu, şehidimiz de oldu. Bunların faturasını karşı tarafa çok ağır ödettik. Rejim gözlem kulelerine bazı saldırıları devam ettirirse bizim sessiz kalmamız mümkün olmaz. Biz burada barışın egemen olmasını istiyoruz. Ölümlerin durmasını istiyoruz" dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Terörle mücadelede en ufak bir tereddüdümüz yok. Birileri konuşuyor. Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var. Güvenlik zaafı bu yasada olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma yaklaşık 1,5-2 yıla varan bir çalışmadır. Talep bize çok daha eski gelen bir taleptir. Başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Bundan önce böyle bir şey yoktu. İsteyen kalabiliyor. Sayılar azalıyor halimiz ne olacak... Sürekli olarak bir hücre tazelenmesi olacak. Sürekli her ay askere alma diye bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil. KKTC'de de askerimizin azalması söz konusu değil. Bedellide 30 bin lira fazla oldu deniyor, el insaf. "

"AFFEDİLEMEZ BİR YANLIŞ YAPMIŞTIR"

İmamoğlu'nun Ordu'daki görüntüleriyle ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Valiler o ildeki temsilcisidir. Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Vali Bey seçim süreciyle bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Bana gelen bilgiler seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum yaklaşımı... Bu işin arda bırakılır yanı yoktur. Valimiz seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki henüz bu devleti tanımamış. Protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını bilmiyor. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak" dedi.

"İSTANBUL'DA SON HAFTA HALKLA BULUŞMALAR YAPACAĞIZ"

İstanbul seçimleri öncesi miting yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Belediye başkanı adayımız sürecin içinde. Kalan son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma toplantıları yapmayacağımı kimse söyleyemez. Önümüzdeki hafta içinde bu tür planlamalar yapılıp halkla buluşmalar çerçevesinde bir arada olmak suretiyle İstanbul'u dolaşacağız. Arkadaşlar çalışmayı yapıp nasıl yol belirlerse süreci devam ettireceğiz" dedi.