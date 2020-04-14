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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İNFAZ YASASI AÇIKLAMASI

BEŞİKTAŞ'ta ters istikametlerde giden iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

14.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:31
BEŞİKTAŞ'ta ters istikametlerde giden iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.
Beşiktaş , Palanga Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada 41 ABU 943 plakalı motosikletle ters istikametten gelen 41 JB 946 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletler yola savrulurken sürücüler de yere düştü. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza yapan motosiklet sürücülerinden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken diğeri ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Palanga Caddesi bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan motosikletlerin kaldırılarak temizlik çalışması yapılmasının ardından yol trafiğe açıldı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN İNFAZ YASASI AÇIKLAMASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş, Güncel
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