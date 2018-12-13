Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Iraklı Mevkidaşına Ankara Daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız aracılığıyla Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i Ankara'ya davet etti.<br><br>Büyükelçi Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Salih'i başkent Bağdat'taki Es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret etti.</br><br><br>Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini Salih'e ilettiğini belirtti.<br><br>Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Salih'in Erdoğan'ın davetinden memnuniyet duyduğu bildirildi.</br><br><br>Irak ile Türkiye arasında köklü ve tarihi ilişkiler bulunduğuna dikkati çeken Salih, bu ilişkilerin iki ülke halkının çıkarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin önemini vurguladı.