Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde kadınlara yönelik artan şiddetle ilgili yaptığı açıklamada, "Kadına şiddet uygulayan kişi adli kontrolle serbest bırakılıyor. Ben buna tahammül edemiyorum. Cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.

A Haber Özel Yayını'na konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gazeteci Nihan Günay'ın "Kadın cinayetleriyle ilgili maalesef son zamanlarda artış var. Ve bununla ilgili de "İyi hal" indirimi var. Bu konularda eleştirilmeye başlandı. Kadın cinayetlerinin ve şiddet olaylarının önüne geçmek için yeni bir hukuk reformu yapılması öngörülüyor mu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"KADINLAR ZALİMLİĞE MARUZ KALMADAN BİR TAKIM ÖNLEMLER ALINMALI"

"Bizim yargı reformu stratejimizi kamuoyuna açıklamıştık. Bir yandan kanun değişiklikleri hazırlanıyor, diğer yandan idari faaliyetler yürütülüyor. Birinci Yargı Paketi kanunlaştı. Bu konuların tümü çalışmalar kapsamında değerlendiriliyor. Eksik var ama üzerine gidilecek. 17 yılda kadın haklarının güçlendirilmesi konusunda çok önemli mevzuat düzenlemeleri yaptık. 2010 yılında yaptığımız anayasa değişikliğinde kadınlar için pozitif ayrımcılığı kabul ettik, 2003 yılında aile mahkemelerini sistemimize dahil ettik. TCK'da kadına karşı şiddette fiillerin yaptırımını artırdık. Aİle ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı kurduk. Sorunların sadece mevzuat değişikliğiyle çözümlenmesi mümkün değil. Aile Bakanlığımızı, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı'nı da biraraya getirerek çalışmaları acil faaliyet planı altında belirlemiştir. Kadına şiddette bu oalyların hiç vuku bulmadan önlenmesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici politikalar üzerinde hassasiyetle durulması gerekiyor. Kadınların zalimliğe maruz kalmadan bir takım önlemlerin alınması gerekir"

"BU FERYADIN DİNMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Kadına şiddet uygulayan kişi adli kontrolle serbest bırakılıyor. Ben buna tahammül edemiyorum. Cezasını çekecek. Kadınlara yapılan şiddetin her türlüsünü şiddetle kınıyorum. Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa cumhurbaşkanı olarak elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu konulardan asla taviz veremeyiz.