Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Malatya
'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesi nedeniyle Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
'nu arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Malatya'nın Pütürge
ilçesinde oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın SP lideri Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletmiştir. Cumhurbaşkanımız, görüşmede, bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirmiş ve olayın takipçisi olduklarını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini ifade etmiştir" denildi. - Ankara
Malatya, Temel Karamollaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Kaynak: DHA