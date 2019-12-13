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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdopan Bayraktar, Karabük Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Kızının haber vermesi üzerine okula görüntülü bir mesaj gönderen Erdoğan, "Kızım aynı şekilde sizin geçtiğiniz bu sıralardan geçti. İnanıyorum ki, nasıl başarılı olduysa, sizlerde aynı başarıyı yakalayacaksınız" dedi.

13.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ziyaret ettiği Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj gönderdi.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR LİSEYİ ZİYARET ETTİ

Bir dizi görüşme için dün 'e gelen Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Anadolu Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret edip, oradaki öğrencilerin selam ve dualarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kız öğrencilere görüntülü mesaj gönderdi.

ERDOĞAN: GELECEĞİNİZ, BAHTINIZ AYDINLIK OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip Lisesinde okuyan kız öğrencilere gönderdiği mesajında, başarılarla dolu bir geleceği inşa edeceklerine inandığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi, "Sevgili kızlar, Karabük Kardemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarılarla dolu bir geleceğini inşa edeceğinize inanıyoruz. Sizleri İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun, bahtınız aydınlık olsun.

"KIZIM DA BU SIRALARDAN GEÇTİ"

Kızım Sümeyye'nin sizi ziyareti ile bana vermiş olduğu bu üzerine sizi arıyorum. Kızım aynı şekilde sizin geçtiğiniz bu sıralardan geçti. İnanıyorum ki, nasıl başarılı olduysa, sizlerde aynı başarıyı yakalayacak ve sivil toplum kuruluşları ile geleceğin Türkiye'sini inşa eden anneler arasında yeriniz başarılı şekilde alacaksınız."

EMİNE ERDOĞAN'IN MESAJI

Emine Erdoğan ise, "Siz hepiniz bizim kızımızsınız. Sizi çok seviyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA


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