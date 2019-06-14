14.06.2019 15:56
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARNE VİDEOSUNA TEŞEKKÜR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter hesabından kendisine video gönderen öğrencileri kutladı.

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  resmi twitter hesabından kendisine video gönderen öğrencileri kutladı. Mahmut Kılıçaslan İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte twitterdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karnelerini ve takdir belgelerini gösterdikleri bir video gönderdi. Videoyu izleyen Erdoğan ise öğrencilerin bu videosuna karşılık bir mesaj yayınlayarak,
"Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karnegünü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Öğrencilerin videosu


Kaynak: DHA
İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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