CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, KILIÇDAROĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI TELEFONU
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu telefonla arayarak, başsağlığı diledi.
23.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:17
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu telefonla arayarak, başsağlığı diledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel