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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında sarf ettiği bazı sözler nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

28.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:40Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası
Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında sarf ettiği bazı sözler nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 250 bin TL'lik manevi tazminat davası dilekçesini Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesine verdi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım'daki grup toplantısında "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki 'Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.' Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man Adasını da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" şeklinde açıklamalarda bulunduğu hatırlatıldı.

Dilekçede, "Ülkemizin ekonomik, siyasi ve askeri güçlenmesine katkı sağlamak üzere yasal sınırları içerisinde yapılan bir faaliyeti davalının vatana ihanet ve peşkeş şeklinde nitelendirmesi tümüyle gerçek dışı olmasının yanı sıra davalının hakaret kastının boyutunu da ortaya koymaktadır. 'Vatan haini' ve 'peşkeş çekmek' ifadelerinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamlarının ağırlığının, bu fiillerin hukuki düzenlemelerimizde suç teşkil etmelerinin ve bu kapsamda davalının ifadelerinin suç isnadı içeriyor oluşunun yanı sıra; vatan hainliği, hukuki düzenlemelerin ötesinde milletimizin idrakinde suçların en büyüğüdür. Bu kapsamda, bir cumhurbaşkanının kişilik haklarını zedeleyebilecek ithamların en ağırı olduğundan kuşku bulunmamaktadır. Vatanseverliği, millete ve devlete hizmetleri taraflı ve tarafsız vicdan sahibi herkes tarafından takdir edilen cumhurbaşkanımızı, vatana ihanetle itham etmek, kişilik haklarına ağır bir saldırının ötesinde açık bir kışkırtma ve provokasyondur" ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun Man Adası davasını kazandığına yönelik açıklamalarının gerçek dışı olduğu belirtilerek, davanın yerel mahkeme aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine sonuçlandığı, Bölge Adliye Mahkemesi'nin yalnızca usule ilişkin sebeplerle bozma kararı verdiği ifade edildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun caydırıcı bir tazminata mahkum edilmesi gerektiği kaydedildi. - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Politika

Kaynak: İHA

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