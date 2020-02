Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Kendisi aranızda da ben mi göremiyorum?" (2)

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılış töreninde İzmirli vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açılışa davet ettiğini söyleyerek "Kendisi aranızda da ben mi göremiyorum?" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'den Çandarlı'ya ulaşımı 1,5 saatten 40 dakikaya düşüren Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirmek üzere İzmir'e geldi. Burada konuşma yapan Erdoğan, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nu da açılışa davet ettiğini belirterek, "Davet ettik gelmedi. Kendisi aranızda da ben mi göremiyorum?" dedi."Toplam yatırım bedeli 455 milyon avro"Erdoğan, "İzmir'i Petkim ve Tüpraş başta olmak üzere büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile ülkemizin en önemli limanını inşa edeceğimiz Çandarlı'ya bağlıyoruz. Bugün; Koyundere, Aliağa, Çandarlı kısmını da hizmete vererek bağlantı yollarıyla birlikte 96 kilometrelik projenin tamamını bitirmiş oluyoruz. Toplam yatırım bedeli 455 milyon avro olan projemiz yol kısmı yanında; 14 köprülü kavşağı, 5 hemzemin kavşağı, 1 tüneli, 38 köprüsü ve 8 viyadüğüyle İzmir'e yakışan bir eser oldu.İzmir'den yola çıkan bir araç en fazla 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme projelerinin devamı niteliğindedir. Mesela Larissa Antik Kenti bölümü tünelle geçildi. Arkeolojik köprü ile bir başka antik kente giden yolun ve eserlerin korunması sağlandı. Zamandan vakitten ve nakitten, yakıttan sağladığı tasarrufla her ulaşım projesi gibi bu otoyolun da ülkemize çok katkısı olacaktır. 2020 yılında bu otoyolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor" dedi."İstanbul-İzmir yolunu 8-9 saatten 3 buçuk saate, Bursa'yı 1 saate, Eskişehir'i 2-2.5 saate düşürdük"Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin diğer 80 vilayeti gibi son 17 yılda yaptığımız 17 milyar dolar yatırımla İzmir'in de çehresini değiştirdik. Göztepe'yi stadyumuna kavuşturduk mu? Alsancak Stadyumunun da inşasında sona yaklaşıyoruz. Karşıyaka'yı da stadyumuna kavuşturmak için gayretlerimiz sürüyor. İzmir'e 2 millet bahçesi kazandırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne kadar yaklaşık 6 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. 110 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete soktuk. 2 bin 60 yataklı Bayraklı şehir hastanemizle birlikte 5 hastanenin yapımı devam ediyor. 19 bin 500 adet konut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata geçirdik. 44 bin 279 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık. 39 bin 260 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmalarında evlerini boşaltan İzmirli vatandaşlarımıza 228 milyon lira kira yardımı sağladık. 523 kilometre ilave ile bölünmüş yolu 926 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir yolunu 8-9 saatten 3 buçuk saate, Bursa'yı 1 saate, Eskişehir'i 2-2.5 saate düşürdük" diye kaydetti."Gördes Barajı ile İzmir'i suya kavuşturduk"Erdoğan, "İZBAN'ı şehrimizi kazandırdık mı? Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesine demir yolu bağlantısını kurduk mu? İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Treninin yapımı devam ediyor. İçinde otoyol ve raylı sistemlerin olduğu İzmir Körfez Geçişi projesinin etüt projesi tamamlandı, imar çalışmaları sürüyor. Adnan Menderes Havalimanını baştan aşağı yeniledik. Tarımda İzmir'e son 17 yılda 4.5 milyar lira hibe desteği verdik. 6.6 milyar lira da orman su yatırımı yaptık. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 38 projeye 23 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirdik. Bu sene 70 bin 500 dekar alanda çalışma yaparak 26 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. 4 milyon adet fidan üreteceğiz. Organize Sera Bölgesi ile toplamda 1 milyar lira yatırım yapıyoruz. İzmir'imize şehir ormanı, mesire yeri, bal ormanı tesis edeceğiz. 28 baraj ve 3 gölet inşa ettik, 14 baraj daha inşa ediyoruz. 547 bin dekar araziyi sulamaya açtık. İzmir kısa bir süreye kadara susuz muydu? Susuzdu. Gördes Barajı ile İzmir'i suya kavuşturduk. Bu görev İzmir Büyükşehir Belediyesinindi; ama yapmadılar, yapamadılar, onu da biz gerçekleştirdik" şeklinde konuştu."Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir"Coşkulu bir kalabalığa hitap eden Erdoğan, "İzmir'de ilave 171 bin 400 istihdam sağladık. Endüstri merkezleri tam kapasite ile devreye girdiğinde cari açığımızı yolda 2 milyar dolar azaltacak. Türkiye'nin terörden ekonomiye kadar geniş bir alanda verdiği mücadele kelimenin tam anlamıyla yeni bir İstiklal Harbi'dir. Gençler artık kimse öyle karşınıza dikilip sizinle alenen savaşmıyor. Nice sinsi yol ve yöntemle sürdürülen kuralsız hamlelerle karşı karşıyayız. Milletimiz tüm üçüyle yanımızdadır. Bizim vesayete terör örgütlerine, sınırlarımızın kuşatılması girişimlerine mücadelelerin hepsinde de karşımızda bir ittifak vardır. Bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıdadır" diye aktardı. Türkiye Suriye'de, Libya'da Akdeniz'de gerçekten kritik bir mücadele verirken, bir anda içeride hiçbir dayanağı olmayan tartışmaların başlatıldığını görüyoruz. Oyunlara gelmeyip kendi işimize bakacağız. Asıl işlerimize de dört elle sarılacağız. İzmir'deki şu güzel manzaranın bize verdiği mutluluğu hiçbir art niyetli tartışmaya değişmeyiz. Biz bugüne kadar hep eserlerimizle konuştuk. İnşallah bundan sonra da eserlerimizle konuşmaya yaşamaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser ve icraat konusunda yarışacak birileri buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz. Onların ağzının payını vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir. Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir İstiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Ülkemizin çıkarlarıyla diğer ülkelerin çıkarları çatışıyor. Hamdolsun Türkiye'nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye yeterlidir. Gerektiğinde askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Masada ve sahada olayların gidişatını değiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Netice almayı başardık. Bugün sıkıntı yaşadığımız noktaları sebebinin geçmişte güçlü duruş sergilenmemesinden kaynaklandığını görüyoruz" şeklinde aktardı.Kılıçdaroğlu'na eleştiri: "Biz 500 yıl önce oradaydık, bugün de oradayız"Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Eedoğan, "Bay Kemal dedi ki; 'Doğu Akdeniz'de ABD, İngiltere Fransa var' dedi. 'Sadece Türkiye yok' dedi. Zaten her zaman böyle konuşmuyor mu? Biz orada sondaj gemilerimizle vardık, sismik araştırma gemilerimizde vardık. Bay Kemal sen bunları söylediğin zaman 2 sondaj gemimiz vardı, şimdi 3'üncüyü de aldık, haberin olsun. Doğu Akdeniz'de sadece sismik ve sondaj gemilerimizle değil fırkateyn ve uçaklarımızla oradayız. Biz 500 yıl önce oradaydık, bugün de oradayız. Libya'nın meşru başkanı ve yönetimiyle masaya oturduk, imzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan uluslararası hukuktan anlamayan bu notada akıl hocaları olmayan, akıl hocası karga olanın akıbeti ne olur? Bunların durumu bu Gayrimeşru Hafter'e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç tane şehidimiz var. Şunu da söyleyelim ki; birkaç şehidin karşılığında da 100'e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak" dedi.Erdoğan, şöyle devam etti:"Gabar'da varız, Cudi'de varız, Bestler Deresi'nde varız. Mehmetçiğimiz bu işin hesabını soruyor ve terörden de içeride büyük temizliği yaptık. FETÖ terörüyle de mücadeleyi büyük oranda sürdürüyoruz. Bunun için önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve hedefe ulaşacağız. Pakistan'daydık. Salı günü Azerbaycan'dayız. Tüm coğrafyalarda Türk'ün ve Türkiye'nin varlığını ortaya koyacağız. Her gün yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Sırf ülkemizi müşkül duruma düşmesi için hukukun çiğnendiği bir dönemden geçiyoruz. Dün sabah Putin ile görüştük, Macron ve Merkel'le görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız.""İzmir'e 26 milyar liralık ulaşım yatırımı yapıldı"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İzmir'in hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz yolu ulaşımında Türkiye'nin önemli konumunda yer aldığını söyledi. Bakan Turhan, İzmir'e bugüne kadar ulaşım konusunda 26 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, "İstanbul-İzmir Otoyolunu hizmete alarak, İzmir'i adeta İstanbul'un kapı komşusu yaptık. Sabuncubeli Tüneli'yle İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya düşürdük. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa ettiğimiz Kemalpaşa Lojistik Merkeziyle Kemalpaşa'yı lojistik sektörünün merkezine dönüştürüyoruz. İzmir'in Aliağa ve Çandarlı yoluna bağlantısını da unutmadık. Bugün açılışını yaptığımız projeyle bunu da sağlamış bulunuyoruz. Bu yol mevcut trafiği, İzmir-Menemen ve Aliağa'nın ulaşımını büyük oranda rahatlatmış olacak. Toplam 96 km uzunluğunda olan ve 445 milyon Euro olan bu projemiz, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme ve İzmir'in kuzeyi ile arasında kesintisiz bir ulaşım sağlanmış olacak. Bu yol seyahat sürelerini kısaltacak, zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağlayacaktır. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun İzmir başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi."Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz herkes bunu bilsin"Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da, Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünde yeni bir projenin açılışında beraber olduklarını söyledi. Yıldırım, "Bu eserlerin meydana gelmesinde büyük katkı sizindir Cumhurbaşkanım. Sizin iradenizle Türkiye'yi baştanbaşa yollarla donattık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz herkes bunu bilsin. Bu otoyol, İzmir'in kuzeyini Çanakkale'ye ve Balıkesir'e bağlayacak yoldur. Burası İzmir'in sanayisinin kalbinin attığı yerdir. Buraya geldiğimizde yol bile yoktu. Önce bölünmüş yol yaptık, şimdi de toplam 96 kilometreyi bulan bu otoyolun açılışını yaptık. İki yıl içerisinde böylesine güzel bir yolu İzmir'e kazandırdığımız için size teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanım. Bu yolun yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışına ayrıca; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti ve MHP'nin İzmir Milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, ilçe belediye başkanları, partililer, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR