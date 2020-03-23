Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce kız kardeşini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu ve yakınlarının koronavirüs salgını sebebiyle maske taktığı cenaze sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak başsağlığında bulundu.
İLETİŞİM BAŞKANI DUYURDU
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 68 yaşındaki kız kardeşi Fikriye Dalgıç, iki gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kocaeli'nde toprağa verilen merhumenin cenazesine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim katıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle cenazeye katılanlara maske ve eldiven dağıtıldı.
Kaynak: İHA