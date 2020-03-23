Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu’nu arayarak taziyelerini iletti

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 68 yaşındaki kız kardeşi Fikriye Dalgıç, iki gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kocaeli'nde toprağa verilen merhumenin cenazesine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim katıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle cenazeye katılanlara maske ve eldiven dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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