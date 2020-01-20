Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na yanıt: Onlara 'terörist' demek akıl tutulmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı dönüşünde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve söyleşi gerçekleştirdi. Gündemdeki bir çok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İdlib'ten göç edeceklerin terörist olduğu söylemine de yanıt verdi.

SORU: CHP üzerinden bariz bir tablo var ortada. Siz "Yaşam odaları yapalım ki sınırımıza yaklaşan insanların yağmurdan korunmalarını sağlayalım" dediniz. Kılıçdaroğlu "İdlib'den gelenlerin tamamı teröristtir" dedi; oradan gelen birinin söylediklerini referans göstererek. Bunu nasıl yorumlamak lazım?

"Bu insanlar şu anda ölümden kaçıyor. O anne ile 6 çocuğunu ekranda görünce bizim hanımla beraber adeta kanımız dondu. O yavrulara biz nasıl terörist deriz? 2, 3, 4, 5, 6 o yaşlardaki çocuklar... 3 tanesi okulda, 3 tanesi orada, ayaklar çıplak, çocuklar donuyor. Onlara "terörist" demek akıl tutulmasıdır. Bu Bay Kemal'in ilk yanlışı değil. Bir defa "Suriye'den gelenleri tekrar Suriye'ye göndereceğim" diyen bu değil mi? Bu insanlar keyfinden zevkinden mi geldiler bizim topraklarımıza?

Türkiye'de öyle bir hava estirdi ki, bizi eleştirdiler. Bize 'bunları yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, bunlara maaş veriyorsunuz…' dediler. Maaş falan verdiğimiz yok. Biz maaşı kendi vatandaşlarımızın yoksullarına veriyoruz. Bunların hepsi belgeli ve bu insanların birçoğu biliyorsunuz kamplarda, konteyner kentlerde, çadır kentlerde aylarca yıllarca yaşadılar. Daha sonra çadır kentleri kaldırdık, imkan bulanlar evlere kiralık taşınmaya başladılar. Bunların hepsi sersefil değildi. Bunlar içerisinde mühendisi var, ebesi var… Şu anda daha uygun zemine oturttuk. Artık çadır kent kalmadı. Şimdi sadece konteyner kentler kısmen var. Diğerleri de yerleşiyor bunların içerisinde. Onu da çok rahat söyleyeyim. Meslek sahibi olanlar zaten kendileri de iş sahibi olmaya başladılar."

"BAHÇELİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ"

Kılıçdaroğlu'nun İdlib'ten göç edeceklerin terörist olduğu söylemine tepki gösteren Bahçeli, "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın baskılarla Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp değerlendirmedir. Kınıyorum kendisini" ifadelerini kullanmıştı.