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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Yerin Esad'ın yanıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

04.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:00Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " tartışması ülkemizdeki 'beşinci kol' faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesidir. Şehitler tepesi boş kalmayacak- sözünü anlamak için de imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Merhum Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala 'şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi, bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir. Ben atalarımdan ilham alarak şehitler tepesi boş kalmayacak dedim, diyorum, diyeceğim.Bay Kemal'in yeri bellidir, Esad'ın yanıdır" dedi.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 12:34:26