Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırıkkale Adayı Mehmet Saygılı'ya: Beni de Kılıçdaroğlu Gibi Konuşturdunuz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin 40 başkan adayını açıkladı.

"MEHMET, MEHMET, MEHMET..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aday tanıtım toplantısında bir kez daha aday gösterilen mevcut belediye başkanları arasında olan Mehmet Saygılı'ya hitabı olay oldu. Erdoğan, kendisini duymayan Kırıkkale adayına "Mehmet, Mehmet, Mehmet... Ulan beni de Kılıçdaroğlu gibi konuşturdunuz." diye seslendi.

Recep Tayyip Erdoğan

MEHMET SAYGILI KİMDİR?

1969'da Kırıkkale'de doğdu. İlkokulu Tınaz İlkokulu'nda ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi Kırıkkale Lisesi'nde bitirdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında İngiltere'de lisan eğitimi aldı. 1991-1992 yılları arasında askerlik hizmetini ifa etti. 1992 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

Mehmet Saygılı

2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İl Genel Meclisi üyesi seçildi. 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Mali Müşavir ruhtası sahibi olan Saygılı, Kırıkkale İl Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı (KİKTAV) kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi sosyal, kültürel ve yardım amaçlı pek çok dernekte üyelikleri bulunmaktadır.

Mehmet Saygılı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kırıkkale belediye başkan adayı olmuştur.