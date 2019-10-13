Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tarihi uyarı: Yeri geldiğinde bizden gerekli cevabı alacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde, gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI NE DEMİŞTİ?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı'nı ve 1974'teki 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı da eleştirmişti. Akıncı "Daha önce de söyledim 1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal sözleriyle ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"YERİ GELDİĞİNDE BİZLERDEN GEREKEN CEVABI ALACAKTIR"

Bu tamamiyle bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibariyle KKTC'nin devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok! Bizden başka mücadele veren olmadığı halde, öyle bir yere savruluyor ki, sabırla yeri geldiğinde bizlerden de gereken cevabı alacaktır.

"OTURDUĞU MAKAM, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜCÜYLE VERİLMİŞ BİR MAKAMDIR"

Böyle bir tavırda, böyle bir açıklamada bulunamaz. Oturduğu makam, kendi gücüyle elde edilmiş bir makam değildir. O makam, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle verilmiş bir makamdır.

"BİZ NEYİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ, BU BEYEFENDİ NEYİN MÜCADELESİNİ VERİYOR!"

Bunu niye söylüyorum? Çünkü "KKTC" diyen biziz. Bizden başka bunu diyen var mı? Yok! Ne diyorlar, "Kıbrıs" diyorlar. Biz neyin mücadelesini veriyoruz, bu beyefendi neyin mücadelesini veriyor. Eskilerin kalıntılarına oynuyor. İnanıyorum ki, KKTC'deki soydaşlarımız ona da en kısa zamanda cevabını verecektir.