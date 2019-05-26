Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin yeni Başbakanı'na tebrik telefonu

Kıbrıs'ta istikrarlı ve güvenli bir hükümetin önemli olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, "Kıbrıs'ta önemli bir süreçten geçiliyor. Böyle bir dönemde Ada'da başarılı bir iktidar önemlidir. Bizlere başarı dileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a Kıbrıs Türk halkı adına teşekür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA