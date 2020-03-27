Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs paylaşımı "Gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz" "Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin...

27.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs paylaşımı
"Gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz"
"Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan korona virüs paylaşımı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Genel

Haberin Videosu :

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs paylaşımı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs paylaşımı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:32: CNN Türk spikeri canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı - Haberler 13:32: Şemdinli'de 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. - Haberler 13:32: Sumak yok satıyor... Kilosu 20 TL'den satılan sumak 40 TL'ye çıktı - Haberler 13:30: HDP'den "Evde kal" çağrısı yapıldı - Haberler 13:29: Bakan Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu iş dünyasının hizmetine açık - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınından ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:29: Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi - Haberler 11:40: Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler 11:36: Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu - Haberler 11:35: İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek - Haberler 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı