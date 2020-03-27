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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür'atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz.

27.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür'atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür'atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs paylaşımı - Haberler

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