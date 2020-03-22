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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüse karşı sesli mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesaj ile mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kalınması uyarısında bulundu.

22.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüse karşı sesli mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesaj ile mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kalınması uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs salgını nedeniyle, ev telefonlarından sesli mesaj ile mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kalınması uyarısında bulundu. Sesli mesaj telefon araması ile vatandaşlara "evde kal" uyarısında bulunan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Korona virüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum. Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde devam etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim. Korona virüs ile vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika

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