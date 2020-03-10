Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "koronavirüs" hassasiyeti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusundaki hassasiyetini Belçika'ya gerçekleştirdiği ziyarette de gösterdi.
10.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusundaki hassasiyetini Belçika 'ya gerçekleştirdiği ziyarette de gösterdi.
Günübirlik çalışma ziyaret kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini İstanbul'dan uğurlayanlar ile Brüksel'de uçaktan inişinde karşılayanlarla tokalaşmaması ve elini göğsüne götürerek selamlaması dikkati çekti.
Brüksel'deki programı kapsamında geldiği Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde kendisini karşılayan Türk vatandaşlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları Kovid-19'a karşı uyarmıştı.
Erdoğan, "Ellerin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Bakın dünyanın değişik ülkelerinde görüyorsunuz. Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor, dikkat edeceğiz. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, vebadan kurtulur inşallah. Aman tedbiri unutmayalım." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabulün ardından düzenlenen ortak basın toplantısının sonunda Erdoğan ile Stoltenberg'in tokalaşmaması dikkati çekti.
Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tokalaşma yerine elini göğsüne götürerek "Korona" demesi üzerine Stoltenberg de elini göğsüne götürerek karşılık verdi.
Günübirlik çalışma ziyaret kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini İstanbul'dan uğurlayanlar ile Brüksel'de uçaktan inişinde karşılayanlarla tokalaşmaması ve elini göğsüne götürerek selamlaması dikkati çekti.
Brüksel'deki programı kapsamında geldiği Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde kendisini karşılayan Türk vatandaşlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları Kovid-19'a karşı uyarmıştı.
Erdoğan, "Ellerin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Bakın dünyanın değişik ülkelerinde görüyorsunuz. Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor, dikkat edeceğiz. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, vebadan kurtulur inşallah. Aman tedbiri unutmayalım." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabulün ardından düzenlenen ortak basın toplantısının sonunda Erdoğan ile Stoltenberg'in tokalaşmaması dikkati çekti.
Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tokalaşma yerine elini göğsüne götürerek "Korona" demesi üzerine Stoltenberg de elini göğsüne götürerek karşılık verdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "koronavirüs" hassasiyeti
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Belçika, Güncel
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