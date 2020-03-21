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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesajı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj paylaşımında bulundu.

21.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesajı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor."
Erdoğan: "Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız."
Erdoğan: "İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Güncel

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