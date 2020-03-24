Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı video paylaşımında, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
24.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı video paylaşımında, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde Açıklaması
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Euronews, Twitter, Dünya