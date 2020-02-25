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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye koronavirüs için yeterli tedbiri alıyor mu?" sorusuna yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı tehdit eden koronavirüsün İran, Irak ve İtalya'da da görülmesinin ardından "Türkiye yeterli önlemleri alıyor mu?" sorusuna verdiği yanıtta, bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

25.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, koronavirüsün İran, Irak ve İtalya'da görülmesinin ardından Türkiye'nin nasıl neler yaptığının sorulması üzerine "Tüm tedbirlerimizi aldık, tereddüt etmeye hakkımız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, yolculuktan önce Ankara'da gündeme dair açıklamalar yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TEREDDÜT ETMEYE HAKKIMIZ YOK"

Bir gazetecinin koronavirüsün İran'da Irak'ta ve İtalya'da da görülmesi üzerine ne gibi önlemler alındığını sorması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile yaptığı çalışmalar neticesinde en uygun olan neyse biz bu adımı atmak zorundayız. İran'la ilgili aldığımız karar da bunun neticesidir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. Çin'de gelenleri 14 gün karantinada tuttuk. Bundan sonraki süreçte de bu hassasiyeti korumak zorundayız. Bu Irak olur, İtalya olur. Neresi olursa olsun, tedbirleri almak zorundayız. Burada tereddüt göstermeye hakkımız yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs İran'da 12, İtalya'da 7 kişinin ölümüne neden oldu. Irak'ta ise bir kişide koronavirüs tespit edildi. Türkiye, İran'daki koronavirüs vakalarına karşı sınır kapılarını kapattı. İran'da Türkiye'ye uçuşları askıya aldı.

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