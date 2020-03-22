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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs önlemlerine ilişkin videolu mesaj Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz vatandaşlarım, müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde.

22.03.2020 00:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs önlemlerine ilişkin videolu mesaj Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz vatandaşlarım, müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden videolu bir mesaj paylaştı.
"Aziz vatandaşlarım, müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." ifadeleriyle yayımlanan videolu mesajda Erdoğan, şunları kaydetti:
"Aziz vatandaşlarım milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır. Aziz milletim müsterih olsun. Özellikle Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle doktorlarıyla hemşireleriyle sağlık memurlarıyla artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem ve milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kutluyoruz. ve bu süreci onlarla beraber atlatacağımıza da inanıyorum."
"65 yaş üstü sokağa çıkanlar varsa onları uyarmalısınız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan hükümet yetkililerinin yönlendirmelerini dikkatle takip edip, etmeyenleri uyarmaları ricasında bulunarak, "Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanların kesinlikle sokağa çıkmamalarıdır. Eğer bu tür sokağa çıkanlar varsa tekrar ediyorum; onları uyarmalısınız. Bunları rastgele söylemiyoruz. Bunları şu anda bu işin en çok sorumlusu ve dikkatle bu işi takip edenleri olarak, doktorlarımızdan ve bilim kurulu üyelerimizden almış olduğumuz tavsiyelerle söylüyoruz ve Bilim kurulu üyelerimiz şu anda bunları adım adım takip etmektedirler." ifadelerini kullandı.
"Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız"
"Dikkat edilirse az sayıda da olsa şu an itibarıyla ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Bir defa devlet olarak biz bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Hiçbir zaman bu noktada çeşitli Batı ülkelerindeki raflara bakıp da aldanmayın. Hepsini biz aşmış vaziyetteyiz. İmkanlarımız elimizde mevcuttur. Gerek sağlıkta gerekse diğer noktada ve bu inançla, kararlılıkla da ben sizlere sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Güncel

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