Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim

Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazdan sonra yaptığı konuşmada koronavirüs salgınından dolayı öpüşme ve sarılmalara karşı dikkatli olunması ve bu davranışların ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Dün Moskova'da Vladimir Putin'le bir araya geldikten sonra İstanbul'a dönen Erdoğan, bugün Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Büyük Çamlıca'da bulunan Çamlıca Camii'ne geçti.

"LEVENT'TEKİ CAMİYİ DE HİZMETE SUNACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı, namazın ardından camide bulunan vatandaşlara bir konuşma yaptı. "Şu Çamlıca Camii gerçekten bu asrın en önemli bir mührü" diyen Erdoğan, "Bunun arkasından da inşallah Levent'te başlayan bir camimiz var. Öyle zannediyorum ki 2-3 yılda bitecek. 20 bin kişi alacak bir cami Levent'te, Büyükdere Caddesi'nde yapılıyor. Orayı da süratle bitirip memleketimize, tüm Müslümanların hizmetine sunacağız" dedi.

"SARILMALARI ÖPÜŞMELERİ ERTELEYELİM"

Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler hakkında da konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Malum dünyada koronavirüs salgını var. Bu salgın sebebiyle Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara sarılmaları öpüşmeleri, musafaha, bunları erteleyelim. Hiçbir kaybımız olmaz. Bunu da özellikle ben sizden istirham etmiş olayım. Çünkü çok faklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir, kalbimizden geçendir."