Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesajla çağrıda bulundu.

Kaynak: Euronews.com