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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesajla çağrı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz.

21.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesajla çağrı Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesajla çağrıda bulundu.
"Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor." ifadelerinin yer aldığı paylaşımdaki mesajda Erdoğan, şunları söyledi:
"Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.
Koronavirüs ile vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla."
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesli mesajı, üç operatörden de başta 50 yaş üstü olmak üzere tüm vatandaşların cep telefonu aranarak dinletiliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

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